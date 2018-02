Pforzheim (ots) - Ein 24-jähriger Fahrzeuglenker wollte am Mittwochmorgen, kurz vor 08.00 Uhr, von der Hohlstraße kommend an der Einmündung zur Bleichstraße in dieselbe nach links einbiegen. Hierbei stieß er mit einer von links nahenden 52-jährigen Pkw-Fahrerin zusammen. Durch die Kollision der Autos wurden beide Fahrzeugführer und die 18 Jahre alte Beifahrerin des mutmaßlichen Unfallverursachers leicht verletzt und in einem nahegelegenen Krankenhaus ambulant behandelt. Neben der Polizei waren als Rettungskräfte zwei Mann der Berufsfeuerwehr Pforzheim und zwei Rettungswagen zur Hilfeleistung an der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

