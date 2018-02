POL-KA: (PF) Pforzheim - Nach Verkehrsunfall davongefahren

Pforzheim (ots) - Nach einem Streifunfall am Dienstag in der Bohrainstraße fuhr der unbekannte Lenker eines roten Seat Leon davon. Der Fahrer beschädigte gegen Mitternacht ein abgestelltes Abschleppfahrzeug und fuhr dann, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 2500 Euro zu kümmern, davon. An der Unfallstelle konnte die Polizei den rechten Außenspiegel und Plastikteile des verursachen Fahrzeuges sicherstellen. Demnach dürfte es sich um einen roten Seat Leon gehandelt haben. Hinweise zum Verursacher bitte an das Verkehrskommissariat Pforzheim, Telefon 07231/1864100.

