POL-KA: (KA) Karlsruhe - Sachbeschädigungen mit erheblichem Schaden

Karlsruhe (ots) - Ein Schaden von mehreren 10.000 Euro verursachten bislang Unbekannte am Wochenende in zwei Tiefgargen und einem Gebäude beim Rüppurrer Tor. Die Sachbeschädigungen wurden am Montagmorgen entdeckt. Nach den ersten Feststellungen wurden in den Tiefgaragen eines Einkaufscenters und einer nahegelegenen Bank mehr als 30, teilweise hochwertige, Fahrzeuge beschädigt. In ein Bürogebäude in der Philipp-Reis-Straße wurde eingebrochen und dort erhebliche Sachbeschädigungen begangen. Derzeit ist das genaue Ausmaß der Schäden noch nicht bekannt. Ob Tatzusammenhänge zu Vandalismus in der Tunnelröhre in der Ettlinger Straße am Wochenende und weiteren Sachbeschädigungen in der zurückliegenden Zeit bestehen, wird derzeit geprüft.

