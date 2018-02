Waldbronn (ots) - Am Samstagmorgen stellte kurz vor 10.00 Uhr der Mitarbeiter eines Fahrradhandels in der Herrenalber Straße in Neurod einen Einbruch in die Geschäftsräume fest. Nach Hinzuziehung der Polizei konnte festgestellt werden, dass sich unbekannte Täter in der vorangegangenen Nacht von Freitag auf Samstag gewaltsam über eine Tür Zutritt zu den Geschäftsräumenteilten verschafft hatten. In den Räumlichkeiten selber entwendeten die Täter nach gegenwärtigem Stand 30 Fahrräder in einem Gesamtwert von mehr als 50.000 Euro. Die ermittelnden Beamten gehen davon aus, dass das Diebesgut - wie bereits bei einem vergleichbaren Einbruch in der Nacht zum 10. Januar- mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert wurde. Vor diesem Hintergrund werden etwaige Zeugen gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/939-5555 in Verbindung zu setzen.

