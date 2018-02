POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Polizisten durch Widerstandshandlungen in Karlsruher Diskothek verletzt

Karlsruhe (ots) - Aufgrund einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen wurde die Polizei am Samstagmorgen gegen 04:45 Uhr zu einer Diskothek in der Rüppurrer Straße in Karlsruhe gerufen.

Ein 24-Jähriger wurde von den Türstehern der Diskothek zum Ausgangsbereich begleitet mit der Bitte die Örtlichkeit zu verlassen. Er war in die vorangegangene Rangelei verwickelt. Da er vom Vorraum aus immer wieder versuchte in das Innere der Diskothek zu gelangen und er einige Unruhen anzettelte, sollte er von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Der 24-Jährige widersetzte sich der Festnahme von zwei Polizeibeamten, so dass ihm Handschellen angelegt werden mussten. Der Versuch eines bislang Unbekannten den 24-Jährigen loszureißen, wurde von den Beamten abgewehrt.

Auf dem Weg zum Dienstwagen wurden die Beamten erneut bei der Festnahme gestört. Eine weitere Polizeibeamtin konnte einen Verbündeten von einem Angriff von hinten abhalten. Mit Verstärkung weiterer Beamter gelang der Polizistin die Festnahme des Verbündeten.

Währenddessen mischte sich ein 25-Jähriger in die Geschehnisse ein und beleidigte einen Polizeibeamten auf dem Vorplatz der Diskothek. Der Aufforderung des Polizisten den Vorplatz ruhig zu verlassen, kam der 25-Jährige nicht nach. Stattdessen schlug er dem Polizeibeamten ins Gesicht und erwischte ihn im Augenbereich. Weitere Angriffe des jungen Mannes wurden durch das sofortige Eingreifen weiterer Polizeibeamter unterbunden. Jedoch wurde der Beamte von der 21-jährigen Schwester des 25-Jährigen attackiert. Auch diese wurde daraufhin festgenommen.

Mehrere Polizisten wurden im Rahmen der Festnahmen verletzt. Zu Dienstausfällen kam es nicht.

