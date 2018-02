POL-KA: (PF) Pforzheim - Ein Beamter bei Gewahrsamnahme leicht verletzt

Karlsruhe (ots) - Leichte Verletzungen erlitt in der Nacht auf Sonntag ein Beamter des Polizeireviers Pforzheim-Nord, als sich ein 49-jähriger Unruhestifter gegen seine Gewahrsamnahme zur Wehr setzte.

Die Streifenbesatzung wurde kurz vor Mitternacht in die Pforzheimer Salierstraße gerufen, da es dort zu lautstarken Streitigkeiten gekommen war. Als die Polizisten am Ort des Geschehens eintrafen und der Sache auf den Grund gehen wollten, stießen sie schnell auf den stark alkoholisierten und aggressiven 49-Jährigen. Da er sich nicht beruhigen ließ, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam und er musste die Nacht in der Zelle verbringen. Dagegen setzte sich der Mann vergeblich zur Wehr, wobei ein Beamter leichte Verletzungen erlitt. Zudem beleidigte der 49-Jährige die eingesetzten Polizisten mehrfach aufs Übelste.

Ein bei dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Er muss sich nun wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und wegen Beleidigung verantworten.

