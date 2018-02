POL-KA: (KA) Ettlingen- Bei körperlicher Auseinandersetzung schwer verletzt

Ettlingen (ots) - Bei einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Bekannten am Samstagabend ist ein 52-Jähriger schwer verletzt worden. Seinem 19-jährigen Kontrahenten zufolge habe ihn der 52-Jährige, als sie sich zufällig in einer Grünanlage getroffen hatten, mit Faustschlägen traktiert. In der Wohnung in der Buhlstraße habe sich der Streit fortgesetzt in dessen Verlauf der Ältere die Treppe hinunter gestürzt sei. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell