POL-KA: (Enzkreis) Birkenfeld- Brand auf Terrasse

Birkenfeld (ots) - Ein Brand auf der Terrasse eines Hauses im Buchenweg am Montagmorgen gegen 10.45 Uhr ist noch relativ glimpflich verlaufen. Eine Plastikbox mit Sitzauflagen hatte Feuer gefangen. Durch die Hitzeentwicklung zerbarst eine Scheibe und die Wand wurde verrußt. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von circa 5000,- Euro. Möglicherweise hat der Wind noch glühende Asche aus dem Aschenbecher in die Box geweht und das Feuer entfacht. Die Freiwillige Feuerwehr Birkenfeld war mit 4 Fahrzeugen und 18 Kräften im Einsatz, zudem waren vom DRK 3 Rettungswagen, 1 Notarzteinsatzfahrzeug, der organisatorische Einsatzleiter des Rettungsdienstes sowie die ehrenamtlichen "Helfer vor Ort" des Ortsvereins Birkenfeld vor Ort.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell