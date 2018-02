POL-KA: (KA) Rheinstetten - Versuchter Einbruch in Metzgerei

Karlsruhe (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitag, 19:00 Uhr, und Samstag, 07:00 Uhr, haben unbekannte Täter versucht in eine Metzgerei in der Adlerstraße in Rheinstetten - Forchheim einzubrechen.

Der Einbruchsversuch scheiterte, jedoch entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro beim Versuch das Schloss und den Türrahmen aufzubrechen.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ettlingen gerne telefonisch unter 07243-32000 entgegen.

