Remchingen / Karlsruhe (ots) - In der Nacht auf Sonntag teilte ein Anwohner der Talstraße in Nöttingen gegen 23.40 Uhr über Notruf mit, dass eine männliche Person Außenspiegel an geparkten Pkw abschlagen bzw. abtreten würde. Beamte des Polizeireviers Neuenbürg suchten nach dem flüchtigen Täter. Hierbei stellten die fahndenden Polizeibeamten neben der Talstraße auch in den Straßenzügen Danzinger Ring, Breslauer Straße, Frauenwalder Straße und Schwarzwaldstraße bis hin zum Bahnhof Wilferdingen insgesamt 61 beschädigte Fahrzeuge fest. Dem Täter konnte man zunächst nicht habhaft werden. Die Fahndung wurde wegen der möglichen Verlagerung des gesuchten Täters über den Bahnhof Wilferdingen hinaus an die umliegenden Dienststellen des Polizeipräsidiums Karlsruhe weitergestreut. Gegen 01.40 Uhr wurde schließlich in der Ettlinger Straße in Karlsruhe eine Streifenwagenbesatzung auf einen alkoholisierten Passanten aufmerksam, welcher sich augenscheinlich an geparkten Fahrzeugen zu schaffen machte. Nach seiner Festnahme konnten insgesamt sechs beschädigte Pkw mit abgeschlagenen / -getretenen Außenspiegeln im näheren Bereich der Straße Am Stadtgarten bis zur Ettlinger Straße festgestellt werden. Der 20-jährige Tatverdächtige aus Remchingen räumte nach entsprechender Belehrung auch die Sachbeschädigungen in Nöttingen ein. Den jungen Mann erwartet jetzt neben einer Anzeige wegen Sachbeschädigung die Widergutmachung des eingetretenen nicht unerheblichen Schadens. Mögliche weitere Geschädigte oder Zeugen können sich unter der Rufnummer 07232/372580 mit dem Polizeiposten Remchingen oder unter der Rufnummer 0721/939-4411 mit dem Polizeirevier Südweststadt in Verbindung setzen.

Stefan Moos, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell