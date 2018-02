Bad Liebenzell (ots) - Übers Wochenende haben sich Unbekannte über das Dach gewaltsam Zutritt zu einem Einkaufsmarkt in der Pforzheimer Straße verschafft. In den Räumen flexten sie einen Tresor auf und entkamen mit dem darin befindlichen Bargeld. Zeugenhinweise werden an den Kriminaldauerdienst, Telefon 0721 939-5555, erbeten.

