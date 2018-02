POL-KA: (CW) Nagold- In Metzgerei eingebrochen

Nagold (ots) - Unbekannte sind am Samstag zwischen 2 Uhr und 4.30 Uhr gewaltsam in eine Metzgerei in der Freudenstädter Straße eingedrungen Sie hebelten eine Türe auf und gelangten so in die Räume. Die Täter entkamen unerkannt mit Bargeld. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Nagold, Telefon 07452 93050, erbeten.

