POL-KA: (PF/Enzkreis) Pforzheim/Mühlacker - Öffnungszeiten der Jugendverkehrsschulen Pforzheim und Mühlacker

Pforzheim (ots) - Die Jugendverkehrsschulen Pforzheim und Mühlacker öffnen nach der Winterpause am Donnerstag, den 01.03.2018 in Mühlacker und am Freitag, den 02.03.2018 in Pforzheim, wieder ihre Pforten. Kinder im Alter von 7-13 Jahren können dann wieder unter Anleitung von Polizeibeamten das richtige Verhalten als Fahrradfahrer und Fußgänger auf dem Gelände der Jugendverkehrsschule erlernen. Kinder unter 7 Jahre sind in Begleitung eines Erziehungsberechtigten ebenfalls willkommen. Die Teilnahme am Fahrbetrieb ist nur mit eigenem Fahrradhelm gestattet. Fahrräder können in der Jugendverkehrsschule kostenlos zum Üben ausgeliehen werden.

Die Jugendverkehrsschule Pforzheim ist immer freitags von 14-16 Uhr geöffnet. In den Oster-, Pfingst-, Sommer- und Herbstferien hat die Jugendverkehrsschule Pforzheim donnerstags und freitags von 14-16 Uhr geöffnet. Die Jugendverkehrsschule Mühlacker ist immer donnerstags von 14-16 Uhr geöffnet. In den Ferien ist die Jugendverkehrsschule Mühlacker geschlossen. An Brückentagen oder bei schlechtem Wetter sind beide Jugendverkehrsschulen geschlossen. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne in Pforzheim unter 07231/39-2710 oder 07231/186-1270 und in Mühlacker unter 07041/818378 zur Verfügung.

