Karlsruhe (ots) - Am Montagmorgen kurz nach 04.00 Uhr wurde ein Mitarbeiter einer Bäckerei in der Eichelbergstraße auf einen Einbruch in dieselbe aufmerksam. Unbekannte Täter hatten sich in der Nacht auf noch nicht geklärte Art und Weise Zugang zu dem Geschäft verschafft. In den Räumlichkeiten selber öffneten die Täter mit brachialer Gewalt einen Tresor und entwendeten aus diesem einen höheren Geldbetrag. Zeugen die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/939-5555 in Verbindung zu setzen.

