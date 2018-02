POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbrecher im Bereich Karlsruhe unterwegs

Karlsruhe (ots) - Gleich zwei Einbrüche musste die Polizei Karlsruhe am vergangenen Wochenende im Bereich Karlsruhe-Durlach sowie in Grünwettersbach verzeichnen.

Im Durlacher Strählerweg verschafften sich zwischen Freitag und Sonntag Unbekannte gewaltsamen Zutritt, indem sie mit Hilfe eines Steines eine Fensterscheibe einschlugen. Im Inneren des Einfamilienhauses suchten sie zielstrebig die Schlafräume auf und durchwühlten Schränke sowie Schubladen nach Wertgegenständen. Mit Schmuck, einer Damenhandtasche sowie einem Paar Schuhe verließen die Langfinger das Haus über die Terrassentür.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in Grünwettersbach Am Herrenweg. Dort verschafften sich die Einbrecher am Freitag zwischen 17:00 und 23:30 Uhr ebenfalls gewaltsam Zutritt über die Terrassentür in das Haus. Auch hier wurden gezielt die Schlafräume aufgesucht und durchwühlt. Ob die Diebe bei ihrer Suche fündig wurden, kann bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/49070 in Verbindung zu setzen.

