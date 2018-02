POL-KA: (KA) Karlsruhe - Alkoholisierter Radfahrer flüchtet nach Streifunfall

Karlsruhe (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro verursachte am Samstagabend um 20:20 Uhr ein bislang unbekannter Radfahrer, der auf der Seminarstraße in nördlicher Richtung unterwegs war. Kurz vor der Kreuzung mit der Bismarckstraße streifte er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten silberfarbenen Audi A5 und kam daraufhin vermutlich zu Fall. Zwei andere Radfahrer beobachteten, wie der deutlich alkoholisierte Mann sein Fahrrad aufhob und vom Unfallort flüchtete. Die beiden Zeugen, die den Streifvorgang beobachtet hatten, machten noch einen weiteren Passanten auf den Flüchtenden aufmerksam - der Passant konnte den Radfahrer jedoch auch nicht stoppen. Die Zeugen verfolgten den Unfallverursacher noch kurz, verloren den Mann dann jedoch aus den Augen. Bei dem Unfallverursacher handelte es sich um einen 30 - 45 Jahre alten Mann mit sehr kurzem bzw. schütterem Haar. Er trug einen weißen Fahrradhelm und dunkle Kleidung. Zu seinem benutzten Fahrrad ist nichts Näheres bekannt. Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz hat die Unfallermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen - vor allem die beiden Radfahrer, die den Flüchtigen verfolgt hatten - sich telefonisch unter (0721) 666 3311 zu melden.

