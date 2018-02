POL-KA: (Enzkreis) Eisingen - Unfall im Begegnungsverkehr - Polizei sucht Zeugen

Enzkreis (ots) - Zu einem Streifunfall kam es am Freitagmittag auf der Landesstraße 621 bei Eisingen. Ein bislang Unbekannter war mit seinem Fahrzeug kurz vor 13.00 Uhr von Stein kommend in Richtung Eisingen unterwegs. In einer Linkskurve kam er zu weit nach links und streifte mit dem Außenspiegel den Spiegel eines entgegenkommenden Lkw. Durch umherfliegende Spiegelteile wurde ein nachfolgender Pkw beschädigt. Beide Fahrzeuge fuhren anschließend weiter. Der Lkw-Fahrer konnte ermittelt werden. Zu dem verursachenden Fahrzeug gibt es unterschiedliche Beschreibungen. Es könnte sich um einen rot-weißen Traktor, oder einen Lkw gehandelt haben. Zeugen des Unfall werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat Pforzheim, Telefon 07231/186-4100 in Verbindung zu setzen.

