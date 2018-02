POL-KA: (PF) Pforzheim - Sattelauflieger löste sich von Zugfahrzeug

Pforzheim (ots) - Ein Sattelauflieger, der sich während der Fahrt von der Zugmaschine löste, verursachte am Freitagvormittag in Pforzheim einen Schaden von ca. 15.000 Euro. Der 32-jährige Fahrer des Sattelzugs war gegen 11.20 Uhr in Richtung Autobahnanschlussstelle Pforzheim Nord unterwegs. An der Kreuzung Hohenäckerallee / Lochäckerstraße löste sich der Auflieger vom Sattelblatt des Zugfahrzeugs und prallte gegen Masten einer Fußgängerampel, die erheblich beschädigt wurde. Es kam während der Unfallaufnahme nur zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen.

