POL-KA: (CW) Nagold - Fahrzeug beschädigt und davongefahren

Nagold (ots) - Am gestrigen Samstag wurde zwischen 12 und 13 Uhr im Parkhaus Traube ein parkendes Fahrzeug an der Beifahrertüre beschädigt. Der beschädigte Pkw stand vorwärts eingeparkt auf dem vorletzten Parkplatz vor der Ausfahrt des Parkhauses. Rechtsseitig von diesem Fahrzeug befand sich ein Sonderparkplatz für körperlich Benachteiligte. Als der Fahrer zu seinem Pkw kam, stellte er an der Beifahrertüre eine Delle mit Kratzern fest. Möglicherweise entstand die Delle beim Aussteigen aus dem Verursacherfahrzeug. Dessen Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe an dem beschädigten Fahrzeug wird auf ca. 1.000,00 EUR geschätzt. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Nagold unter Tel. 07452/93050 zu melden.

