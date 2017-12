Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter sprengten am 23.12.2017, gg. 04.50 Uhr, in Karlsruhe, Diakonissenstraße 1, Deutsche Bank SB-Filiale, einen dortigen Geldausgabeautomaten. Die Täter entnahmen aus dem Geldautomaten die Geldkassetten und flüchteten. Das entwendete Bargeld dürfte sich im niederen sechstelligen Bereich bewegen. Am Gebäude selbst entstand durch die Explosion ein nicht unerheblicher, aber im Moment noch nicht bezifferbarer Sachschaden.

Zeugen werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst des PP Karlsruhe, 0721/939-5555, zu melden.

