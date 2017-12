POL-KA: (Enzkreis) Maulbronn - 2 verletzte Fußgänger nach Zusammenprall mit Pkw

Maulbronn (ots) - Zwei verletzte Fußgänger sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am späten Freitagabend auf einem Fußgängerüberweg auf der Frankfurter Straße in Maulbronn ereignet hat. Eine 16 Jahre alte Fußgängerin und ihr 19 jähriger Begleiter überquerten gegen 21.30 Uhr den beleuchteten Fußgängerüberweg, als sie von einem 75 jährigen Autofahrer mitten auf der Fahrbahn offensichtlich nicht wahrgenommen und erfasst wurden. Die beiden dunkel gekleideten Personen wurden von dem aus Richtung Knittlingen kommenden Fahrzeug auf die Motorhaube aufgeladen und zu Boden geworfen. Die 16 jährige Fußgängerin zog sich Verletzungen im Gesicht und eine Gehirnerschütterung zu. Sie wurde mit dem Krankenwagen zur Beobachtung ins Krankenhaus verbracht. Der 19 Jahre alte Begleiter verletzte sich am Knie und am Rücken. Nach ambulanter Behandlung konnte er das Krankenhaus verlassen. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 800.- Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter Tel.-Nr. 07041/96930 zu melden.

