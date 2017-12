POL-KA: (CW) Altensteig- Einbruch in Bäckerei

Altensteig (ots) - Bereits zum wiederholten Mal sind Einbrecher in eine Bäckerei in der Wilhelmstraße eingedrungen. In der Nacht zum Freitag suchten sie sich allerdings einen ungewöhnlichen Weg übers Dach. Sie brachen die Dachhaut auf, gelangten in einen abgehängten Deckenbereich und so in die Räume. Offenbar versuchten die Täter einen Tresor aufzubrechen, was misslang. Aus diesem Grund flüchteten sie ohne Beute. Der Sachschade wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Altensteig, Telefon 07453 9320460, zu melden.

