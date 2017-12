POL-KA: (KA) Waldbronn - Einbruch in unbewohntes Anwesen

Waldbronn (ots) - Unbekannte sind zwischen Samstag, 16:00 Uhr und Donnerstag, 18:30 Uhr in ein unbewohntes Mehrfamilienhaus im Waldbronner Ortsteil Busenbach, Im Reh eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter eine an der Rückseite des Anwesens gelegene Kellertür auf. Sie drangen anschließend in die Einliegerwohnung im UG sowie in die Wohnungen im 1. OG und Dachgeschoss ein. Glücklicherweise war keine der renovierungsbedürftigen Räumlichkeiten zum Einbruchzeitpunkt bewohnt. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist daher abschließend noch nicht geklärt. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Albtal unter 07243/ 67779 oder das Polizeirevier Ettlingen unter 07243/3200-312 entgegen.

