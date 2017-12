POL-KA: (KA) Karlsruhe - Wohnungseinbruch in Neureut

Karlsruhe (ots) - Unbekannte sind am Donnerstagabend zwischen 18:00 und 23:15 Uhr in ein Einfamilienhaus im Karlsruher Stadtteil Neureut eingebrochen und haben dabei Bargeld, Schmuck sowie weitere Gegenstände im Wert von über 1.000 Euro erbeutet. Nach den Feststellungen der Polizei haben die Täter zunächst versucht, sich über die Terrassentür Zugang zur Wohnung zu verschaffen. Nachdem dies nicht gelang, hebelten sie ein Fenster der im Lavendelweg gelegenen Wohnung auf und dursuchten sämtliche Räumlichkeiten nach potenziellem Diebesgut. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/96718-0 oder dem Polizeiposten Neureut unter 0721/706600 in Verbindung zu setzen.

