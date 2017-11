POL-KA: (PF) Pforzheim - Nach Pkw-Brand 13 km Rückstau auf der Autobahn A 8

Pforzheim (ots) - Ein Pkw-Brand verursachte am Freitagabend einen Rückstau von bis zu 13 km auf der Autobahn A 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Kurz vor 18 Uhr geriet ein Pkw aufgrund eines Motorschadens zwischen den Anschlussstellen Pforzheim Nord und Pforzheim West in Brand. Der Pkw-Lenker konnte sein Fahrzeug mit Anhänger auf dem Verzögerungsstreifen zum Parkplatz Kämpfelbach noch abstellen und sein Fahrzeug verlassen. Trotz Einsatz der Feuerwehr brannte der Pkw im vorderen Bereich komplett aus. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Während des Feuerwehreinsatzes musste der rechte und mittlere Fahrstreifen der Autobahn gesperrt werden. Gegen 19.20 Uhr konnte der Verkehr wieder auf zwei Fahrstreifen freigegeben werden. Aufgrund einer etwa 300 m langen Ölspur blieb der rechte Fahrstreifen für die Fahrbahnreinigung noch bis in die späten Abendstunden gesperrt. Der Fahrzeugverkehr staute sich zeitweise bis zu einer Länge von 13 km zurück.

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell