POL-KA: (KA) Karlsruhe- Unfall bei Einsatzfahrt

Karlsruhe (ots) - Bei einer Einsatzfahrt mit Blaulicht hat ein Polizeibeamter am Freitagmorgen gegen 6.45 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht. Er war auf der Kriegsstraße unterwegs und fuhr bei Rotlicht in die Gartenstraße ein. Zu diesem Zeitpunkt wollte ein 47-jähriger VW-Fahrer bei Grün von rechts von der Gartenstraße in die Kriegsstraße einbiegen. Aufgrund der Sträucher übersah der Mann das Blaulicht und es kam zum Zusammenprall. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 22.000 Euro geschätzt.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell