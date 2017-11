POL-KA: (Enzkreis) Ötisheim - Zweifacher Wohnungseinbruch

Ötisheim (ots) - Unbekannte Täter verschaffen sich am Donnerstag zwischen 18:00 Uhr und 20:30 Uhr gewaltsam Zutritt in zwei Häuser in der Hermann-Albrecht-Straße in Ötisheim. An beide Anwesen wurde auf der rückwärtigen Seite mit einem Stein ein Fenster eingeworfen, um so den Fenstergriff betätigen zu können. Der Einbrecher durchsuchte im Anschluss mehrere Räumlichkeiten und Schränke und entfernte sich danach von der Tatörtlichkeit. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden keinerlei Wertgegenstände aus den Wohnungen entwendet. Täterhinweise gibt es bislang nicht, weshalb das Polizeirevier Mühlacker bittet, verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang unter 07041/9693-0 zu melden.

