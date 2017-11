POL-KA: (Enzkreis) Illingen - Mülltonnen versehentlich in Brand gesteckt

Enzkreis (ots) - Einen Sachschaden von etwa 20.000,00 Euro verursachte in der Nacht auf Freitag ein unvorsichtiger Anwohner in Illingen-Schützingen, indem er Asche in seiner Mülltonne entsorgte und diese daraufhin in Flammen aufging.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte der 50-jährige Anwohner am Donnerstagabend die Asche in seiner Mülltonne in der Ringstraße entsorgt. Da die Asche aber offensichtlich noch nicht ganz ausgekühlt war, fing die Tonne im Laufe der Nacht schließlich an zu brennen. Die Flammen griffen dann auf zwei weitere Müllbehälter und letztlich auf eine angrenzende Garage über. Gegen 04:30 Uhr wurde das Feuer von einem Zeitungsausträger entdeckt, der daraufhin die Feuerwehr verständigte. Die Garage wurde dennoch durch den Brand bis auf die Grundmauern zerstört. Der Sachschaden an der Garage und den Mülltonnen beläuft sich insgesamt auf etwa 20.000,00 Euro.

