POL-KA: (Enzkreis) Mönsheim - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots) - Unbekannte verschafften sich am Donnerstag zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Mönsheimer Waldstraße.

Die Diebe warfen mit einem Stein ein Fenster einer im Erdgeschoss befindlichen Wohnung ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dort öffneten und durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Im Anschluss suchten sie eine weitere Wohnung im Anwesen auf. Mit brachialer Gewalt verschafften sie sich Zutritt in dem sie die Eingangstür aufhebelten. Auch hier wurde gezielt nach Wertgegenständen gesucht. Ob aus den beiden Wohnungen was entwendet wurde, kann bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Wer zu dem Einbruch Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter 07041/96930 in Verbindung setzen.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell