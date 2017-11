POL-KA: (Enzkreis) Ispringen- Brand in Wohnung

Ispringen (ots) - In einem Wohnhaus in der Nußbaumstraße ist am Donnerstag gegen 16.45 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Bei der Brandörtlichkeit handelte es sich um einen Nachtspeicherofen, der sich in einem Schlafzimmer befand. Ob ein technischer Defekt des Ofens ursächlich ist oder ob eine vor dem Heizkörper angelehnte Matratze eine Rolle spielt, ist noch Teil der Ermittlungen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, der Sachschaden wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt. 27 Kräfte der Feuerwehr Ispringen waren im Einsatz

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell