POL-KA: (CW) Nagold- In Gegenverkehr geraten

Nagold (ots) - Ein 37-jähriger Renault-Fahrer hat am Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr auf der Bundesstraße 28 einen Verkehrsunfall mit circa 14.000 Euro Sachschaden verursacht. Er geriet auf der Fahrt von Nagold Richtung Jettingen auf der rechten Fahrspur in Schleudern. In der Folge wurde er über den Fahrbahnteiler hinweg in den Gegenverkehr katapultiert und landete in der Schutzplanke. Zuvor prallte er frontal in einen entgegenkommenden Skoda, der von einer 60-Jährigen gelenkt wurde. Ein hinter dem Skoda fahrender 75-jähriger Ford-Lenker konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf. Der Verursacher trug keine Verletzungen davon. Die beiden Insassen in den entgegenkommenden Fahrzeugen wurden leicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Nagold war mit vier Fahrzeugen und 20 Kräften vor Ort. Eine Vollsperrung war zwischen der Gabelkreuzung und dem Eisbergkreisel in der Zeit von 18.45 Uhr bis 19.30 Uhr notwendig. Weil der Verdacht bestand, dass der Unfallverursacher unter Drogeneinfluss stand, musste er die Polizisten zur Blutprobe begleiten.

