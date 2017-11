POL-KA: (KA)Karlsruhe - Unfall zwischen zwei Straßenbahnen

Karlsruhe (ots) - Ein Unfall zwischen zwei Straßenbahnen mit hohem Sachschaden ereignete sich am heutigen Donnerstagabend gegen 17.00 Uhr im Kreuzungsbereich Kaiserallee / Blücherstraße. Eine aus der Blücherstraße in die Kaiserallee in Richtung Mühlburger Tor einbiegende Straßenbahn streifte eine noch im Haltestellenbereich Kaiserallee stehende Straßenbahn mit Fahrtrichtung Entenfang. Bei der Streifkollision entstand Sachschaden in Höhe von ca. 70 000 Euro, Passanten oder Fahrgäste wurden nicht verletzt. Der Kraftfahrzeugverkehr wurde im Kreuzungsbereich Kaiserallee / Blücherstraße erheblich beeinträchtigt, eine allgemeine Verkehrsfreigabe war gegen 18.30 Uhr möglich.

