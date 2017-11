POL-KA: (KA) Karlsruhe-Mühlburg - Zwei Einbruchsversuche in Gaststätten

Karlsruhe (ots) - Offenbar an gut gegen Einbruchsdiebstahl gesicherten Gaststätten scheiterten Einbrecher am Mittwoch in Mühlburg. Sowohl an einer Gaststätte in der Bachstraße als auch in der Hardtstraße führten wohl die Sicherungsmaßnahmen dazu, dass die Täter mit ihren Hebelversuchen scheiterten. Sie gelangten nicht in die Innenräume und es blieb bei lediglich geringem Sachschaden. Der Tatzeitraum lässt sich zwischen Mittwoch 00.00 Uhr und 14.00 Uhr eingrenzen. Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/9394611 entgegen.

