POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Versuchter Wohnungseinbruch in Mingolsheim

Karlsruhe (ots) - Ein unbekannter Täter versuchte am Mittwoch gegen 20:30 Uhr im Paul-Hindemith-Ring in Mingolsheim in ein Haus einzubrechen. Hierfür schlug er das Fenster zur Straßenseite ein, um sich so eine Einstiegsmöglichkeit zu schaffen. Möglicherweise wurde der Einbrecher von dem anwesenden Eigentümer gestört, sodass der Dieb von seinem weiteren Vorhaben absah. In Folge dessen rannte er davon und flüchtete mit einem unbekannten Fahrzeug von der Tatörtlichkeit.

Täterhinweise sind derzeit nicht bekannt.

Daniel Grabetz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell