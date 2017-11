POL-KA: Alkoholisierter Fahrer verursacht Zusammenstoß an Kreuzung

Neubulach (ots) - Eine leicht verletzte Person sowie ein Sachschaden von etwa 6500,00 Euro waren die Folgen eines Zusammenstoßes von zwei Fahrzeugen am Mittwochabend gegen 18:00 Uhr in Neubulach an der Kreuzung Julius-Heuss-Straße zur Gewerbestraße.

Ein von der Oberhaugstetter Straße kommender 52-jähriger Polo-Fahrer beabsichtigte die Kreuzung mit der Julius-Heuss-Straße geradeaus zu überqueren, um anschließend auf der Gewerbestraße weiterzufahren. Dabei übersah er offensichtlich eine von links auf der Vorfahrtsstraße kommende 26-jährige Twingo-Fahrerin.

In der Folge kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei die 26-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Bei dem Unfallverursacher wurden bei einer anschließenden Blutentnahme zirka 0,6 Promille festgestellt.

