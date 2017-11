POL-KA: (KA) Rüppurr - Poliermaschine verursacht beinahe Brand

Karlsruhe (ots) - Ein 75-jähriger Mann hatte am Mittwoch gegen 20:30 Uhr in der Lange Straße in Karlsruhe versehentlich eine Zigarette auf Poliermaschine im Kellerbereich liegen lassen. Möglicherweise war dies der Grund dafür, dass die Maschine, die sich auf einem Holztisch befand, zu schmoren begann und den Holztisch in Mitleidenschaft zog. In der Folge kam es zu einer starken Rauchentwicklung die von Anwohnern bemerkt und über den Notruf gemeldet wurde. Durch das Eingreifen der Feuerwehr konnte ein größerer Brand verhindert werden. Der kokelnde Holztisch wäre, nach erster Einschätzung der eingesetzten Kräfte, durchaus in der Lage gewesen, die im Kellerraum leicht entzündlichen Gegenstände in Brand zu setzen. Ob die Zigarettenkippe oder möglicherweise doch ein technischer Defekt als Ursache für den Feuerwehreinsatz infrage kommt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

Daniel Grabetz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell