Karlsruhe (ots) - Insgesamt vier Einbrüche wurden am Mittwoch den Beamten des Polizeireviers Philippsburg angezeigt.

In Philippsburg drangen Unbekannte zwischen 12:45 und 20:00 Uhr über ein Fenster in eine Wohnung in der Hieronymus-Nopp-Straße ein und durchwühlten daraufhin mehrere Räume nach Wertgegenständen. Bei ihrer Suche nach Beute nahmen sie dabei mehrere Schmuckstücke von noch unbekanntem Wert an sich, bevor sie unerkannt flüchteten.

Zwischen 17:15 und 24:00 Uhr hebelten Einbrecher die Hintertür eines in der Nelkenstraße in Waghäusel-Kirrlach gelegenen Wohnhauses auf. Vermutlich da hierdurch die Alarmanlage aktiviert wurde, ließen die Täter von ihrem weiteren Vorhaben ab und ergriffen die Flucht.

Gleich zwei Mal schlugen Unbekannte in der Keltenstraße in Waghäusel-Wiesental zu. An einem Haus gelang es den Tätern dabei lediglich, sich Zutritt zu einem Kellerraum zu verschaffen. Beim zweiten Einfamilienhaus jedoch konnten sie ein Fenster aufhebeln und hierüber in das Gebäude gelangen. Dort durchsuchten die Diebe dann die angrenzenden Räume und entwendeten Schmuck von noch unbekanntem Wert.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Philippsburg unter 07256/93290 in Verbindung zu setzen.

