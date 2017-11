POL-KA: (KA) Waldbronn- 53-jähriger belästigt Fußgängerin

Waldbronn (ots) - Eine 18-Jährige ist am Montag von einem 53-jährigen Mann sexuell attackiert worden. Die junge Frau war gegen 18.15 Uhr zu Fuß vom Waldring in Richtung Fichtenstraße unterwegs, als sie bemerkte, dass ihr ein unbekannter Mann dicht auf den Fersen war. Als er sie erreicht hatte, hielt er sie zunächst an der Schulter fest und berührte sie unsittlich an Brust und Gesäß. Der Täter versuchte das Opfer mit sich zu ziehen. Aufgrund der lauten Hilfeschreie ließ er von diesem ab und flüchtete. Ein Zeuge wurde auf die Hilfeschreie aufmerksam und verfolgte den Flüchtigen bis zu seinem Fahrzeug. Auf diese Weise konnte der Tatverdächtige, der bisher polizeilich nicht in Erscheinung getreten ist, ermittelt werden. In seiner Vernehmung räumte er die Tat ein.

