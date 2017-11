POL-KA: (Enzkreis) Wiernsheim - Einbruch in Wohnhaus

Mühlacker (ots) - Goldschmuck in bislang noch nicht bekanntem Wert haben im Laufe des Mittwochabends Einbrecher in der Dürerstraße in Wiersheim erbeutet.

Nach Feststellungen des Polizeireviers Mühlacker verließen die Hausbesitzer gegen 16.30 Uhr ihr Anwesen. Als sie gegen 21.15 Uhr zurückkehrten, mussten sie durchwühlte Schubladen und Schränke sowie das Fehlen des Schmucks feststellen.

Offenbar waren der oder die Täter gewaltsam durch das Schlafzimmerfenster eingestiegen und verließen mit ihrer Beute das Haus über die Terrassentür.

Wer Beobachtungen hierzu gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter 07041/9693-0 in Verbindung zu setzen.

