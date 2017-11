POL-KA: (KA) Stutensee - Einbrecher scheitern an Türen und Fenstern

Karlsruhe (ots) - Unbekannte sind am Mittwochabend zwischen 19:15 Uhr und 22:05 Uhr offensichtlich nicht ans Ziel gelangt. Sie versuchten an einem Einfamilienhaus in der Waldstraße in Büchig verzweifelt in das Wohnanwesen zu gelangen, was misslang. Über den angerichteten Sachschaden kann bis zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat die mit dem Einbruch in Verbindung stehen, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe - Waldstadt unter 0721/967180 in Verbindung zu setzen.

