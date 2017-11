POL-KA: (PF) Neulingen-Bauschlott: Vermisstensuche nach 89-Jährigem findet ein glückliches Ende

Neulingen-Bauschlott (ots) - Dank einer aufmerksamen Reiterin fand die Suche nach einem 89-jährigen Mann am Mittwochnachmittag ein glückliches Ende. Der in Neulingen-Bauschlott wohnende demente und orientierungslose ältere Herr verließ das gemeinsam mit seinen beiden Töchtern und seinem Schwiegersohn bewohnte Anwesen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch unbemerkt und löste in der Folge einen größeren polizeilichen Einsatz aus. Im Rahmen der intensiven Suchmaßnahmen unter Einsatz eines Personenspürhundes, eines Polizeihubschraubers sowie zwölf Streifenwägen konnte der Vermisste schließlich gegen 16:45 Uhr von einer Reiterin auf einem Waldweg zwischen Neulingen und Königsbach angetroffen und zur medizinischen Versorgung ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Christopher Nebel, Führungs- und Lagezentrum

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721/666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell