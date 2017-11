POL-KA: (Enzkreis) Mühlacker - Dachstuhlbrand in Rohbau

Mühlacker (ots) - Schweißarbeiten waren möglicherweise ursächlich für einen Dachstuhlbrand am Mittwoch gegen 07:00 Uhr Friolzheim. Diese wurden im Bereich des Dachstuhls durchgeführt, um einen sogenannten Kehlbalken mit Bitumen zu verschweißen. Möglicherweise hatte der aus Pappe bestehenden Balken am Dienstag leicht Feuer gefangen, begann zu kokeln und entzündete sich knapp zehn Stunden danach. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

Daniel Grabetz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell