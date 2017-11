POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots) - Schmuck und Bargeld von mehreren hundert Euro haben Einbrecher am Dienstag zwischen 10:30 Uhr und 19:00 Uhr im Rennerweg in Stettfeld erbeutet.

Die Langfinger verschafften sich über den rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses gewaltsam Zutritt und drangen so in das Anwesen. Anschließend durchsuchten sie das gesamte Haus nach Wertgegenständen. Nachdem die Einbrecher beim Durchforsten der Räume Schmuck und Bargeld an sich gebracht hatten, verschwanden sie schließlich über die Terrassentür.

Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Bad-Schönborn unter 07253/80260 in Verbindung zu setzen.

