POL-KA: (KA) Karlsruhe - Diebe erbeuten Armbanduhren

Karlsruhe (ots) - Unbekannte verschafften sich am Dienstagabend Zutritt in eine Wohnung in der Karl-Flößerstraße in Karlsruhe-Oberreut.

Zwischen 18:20 Uhr und 18:55 Uhr nutzen Diebe die Abwesenheit des Wohnungseigentümers aus und verschafften sich gewaltsam Zutritt über ein Fenster in die Wohnung. In den Räumlichkeiten durchsuchten sie Schränke sowie Schubladen nach Wertgegenständen und nahmen dabei zwei Uhren im Wert von circa 160 Euro an sich. Anschließend gelang es den Tätern mit ihrer Beute unerkannt zu flüchten.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann oder Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe- Südweststadt unter 0721/9394411 in Verbindung zu setzen.

