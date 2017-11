POL-KA: (KA) Karlsruhe - hochwertiges Gerät bei Optiker geklaut

Karlsruhe (ots) - Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Nacht von Montag auf Dienstag ein hochwertiges Gerät aus einem Optikerladen in Karlsruhe Waldstadt. Mit Hilfe eines Gullydeckels warf er die Scheibe der Fronttür des Geschäfts ein und verschaffte sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Das Geschäft war bereits vor einigen Wochen Opfer eines solchen Vorfalls geworden, bei welchem ebenfalls ein hochwertiges Gerät entwendet wurde. Täterhinweise gibt es nicht.

