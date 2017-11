POL-KA: (KA) Malsch- 18-Jähriger geht auf Passanten los und leistet Widerstand

Malsch (ots) - Ein stark alkoholisierter 18-Jähriger ist am späten Sonntagnachmittag aufgrund seines ungebührlichen und aggressiven Verhaltens aufgefallen und schließlich von der Polizei festgenommen worden. Der junge Mann verlangte zunächst in einem Gasthaus Am Hänfig ein alkoholisches Getränk. Als ihm die Mitarbeiterin erklärte, dass sein Geld dafür nicht ausreiche, geriet der Heranwachsende völlig außer sich und versuchte die Frau zu schlagen. Danach entwendete er eine drei Liter Flasche Whisky vom Tresen und machte sich davon. Auf seiner Flucht stürzte er in der Nähe des Lokals und die gestohlene Flasche ging dabei zu Bruch. Er beleidigte umstehende Passanten auf das Übelste, bedrohte sie und warf mit Steinen nach ihnen. Ein 14-jähriges Mädchen wurde dabei am Kopf getroffen. Des Weiteren ging er auf einen Mann mit einer Eisenstange los, der glücklicherweise der Attacke ausweichen konnte. Schließlich konnten die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Ettlingen den 18-Jährigen am Bahnhof aufspüren und dingfest machen. Bei seiner Festnahme gebärdete sich der junge Mann weiterhin aggressiv und renitent. Er widersetzte sich massiv, bespuckte und bedrohte die Polizisten bis er schließlich in der Gewahrsamszelle landete. Da gegen den polizeibekannten Mann bereits ein Haftbefehl bestand, wurde er nach einer Vorführung bei einem Richter in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ettlingen, Telefon 07243 32000, zu melden.

