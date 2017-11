POL-KA: (KA) Bruchsal - Diebe erbeuten Schmuck und Bargeld

Karlsruhe (ots) - Schmuck und Bargeld in beträchtlicher Höhe haben Einbrecher am Montagabend zwischen 18.20Uhr und 18.55 Uhr im Auweg in Bruchsal erbeutet.

Trotz der Anwesenheit der Hauseigentümerin drangen die Diebe vermutlich über ein offenstehendes Fenster in das Anwesen ein. Im Inneren durchwühlten sie Schränke sowie Schubladen und brachten Wertgegenstände an sich. Bis es der Hauseigentümerin möglich war die Polizei zu alarmieren, waren die Täter bereits verschwunden.

Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Bruchsal unter 07251/7260 in Verbindung zu setzen.

