POL-KA: (KA) Weingarten - Tresor aus Tankstelle entwendet

Weingarten (ots) - Unbekannte Täter entwendeten am Sonntag zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr einen Tresor mit Bargeld aus einer Tankstelle. Die Einbrecher verschafften sich mit einem Stemmeisen Zutritt in den Verkaufsraum der Tankstelle, rissen den Tresor aus dem Boden, luden ihn in ihr Fluchtfahrzeug und machten sich mit der Beute davon.

Bei dem Fluchtfahrzeug handelte es sich um einen silberfarbenen VW Golf Plus oder VW Passat. Das angebrachte Kennzeichen KA-AP 1990 stammt aus einem bereits zuvor begangenen Kennzeichendiebstahl in der Potsdamer Straße in Karlsruhe. Die Täter nutzten die B3 in Fahrtrichtung Grötzingen als Fluchtweg.

Zeugen werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 - 939-5555 zu melden.

