POL-KA: (KA) Waghäusel - Zigarettenautomat aufgebrochen

Karlsruhe (ots) - Unbekannte haben zwischen Freitag, 09:00 Uhr und Samstag, 09:00 Uhr einen Zigarettenautomaten in Waghäusel-Kirrlach aufgebrochen und daraus eine bislang unbekannte Menge an Bargeld sowie Zigaretten entwendet. Die Täter gingen hierbei mit brachialer Gewalt vor, um an den Inhalt des in der Südlichen Waldstraße aufgestellten Automaten zu gelangen.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Philippsburg unter 07256/93290 in Verbindung zu setzen.

Florian Herr, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell