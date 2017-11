POL-KA: (CW) Bad Herrenalb - Straßenbahnen aufgebrochen

Bad Herrenalb (ots) - Unbekannte Täter hatten am Montag gegen 02:30 Uhr mehrere Züge in einem Straßenbahndepot aufgebrochen. Die Einbrecher schlugen an vier Straßenbahnen die Scheibe beim Mitteleinstieg ein und gelangten so in den Zug. Anschließend wurden vier Fahrkartenautomaten aufgebrochen und das Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Bad Herrenalb unter der Telefonnummer 07083 - 2426 zu melden.

